Противодействие НАТО и особый статус Приднестровья. СМИ обнародовали стратегию Кремля по Молдове

Кремль разработал стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит. В нем говорится о целях РФ отвернуть Молдову от Запада и содействовать пророссийским тенденциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau , RISE и Центр " Досье ".

Журналисты ряда изданий получили стратегический документ, разработанный администрацией президента России летом 2021 года - "Стратегические цели РФ в Республике Молдова". В нем говорится, как способствовать пророссийским тенденциям Молдовы и одновременно не допустить поворота страны на Запад.

В исследовании приняли участие Yahoo News, Delfi Estonia, Kyiv Independent, Expressen, Frontstory.pl, VSQuare, Белорусский центр расследований, Центр Досье, Rise, Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR.

На пяти страницах стратегического плана суммируются политические, военные, безопасные, торговые, экономические и социальные цели России в Молдове. Документ походит от тех же экспертов, которые якобы разработали стратегию аннексии Беларуси.

В стратегии определен 2030 год как "крайний срок" взятия под политический контроль Молдовы. Страна рассматривается в документе как важная арена для противостояния с Западом. Ключевой целью России на ближайшие десять лет является "противодействие попыткам внешних актеров вмешиваться во внутренние дела республики", как НАТО.

В то же время, Россия, похоже, хочет заставить Молдову присоединиться к ОДКБ и расширить участие в Евразийском экономическом союзе.

Кремль предлагал разжечь среди элит политики и бизнеса Молдовы "пророссийские настроения", а также "расширить дистанционное обучение на русском языке" для молдавских студентов. Согласно стратегическому документу, российские университеты должны открыть свои филиалы в Молдове. В долгосрочной перспективе к 2030 году в обществе и политических кругах Молдовы должно сформироваться "негативное отношение к НАТО". Кроме того, к тому времени должно быть обеспечено "широкое присутствие российских СМИ" в Молдове.

Согласно плану внутренней стратегии, в краткосрочной перспективе, то есть в течение нескольких лет, Молдова должна отменить те меры, которые оказывали политическое или экономическое давление на Приднестровье. Один из пунктов прямо касается российских войск: инициативы Молдовы, направленные на отмену российского военного присутствия в Приднестровье, должны быть "нейтрализованы".

Источник, который передал документ, отметил, что стратегию составлял сотрудник Управления по приграничному сотрудничеству Кремля Андрей Вавилов. Сообщается, что он выпускник академии ФСБ, работал в спецслужбе около 10 лет, а затем перешел в Кремль.

Еще одним соавтором документа называют заместителя начальника Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктора Лысенко. Непосредственным начальником, возможно, является заместитель руководителя АП РФ Дмитрий Козак.