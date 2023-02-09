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Украина перехватила план России по разрушению политической ситуации в Молдове, - Зеленский

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Брюссель, Четверг 09 февраля 2023 14:03
Украина перехватила план России по разрушению политической ситуации в Молдове, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского на специальном заседании Европейского совета.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, он не знает, был ли отдан Москве приказ действовать по этому плану, но Украина увидела, что Россия собиралась делать.

"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и других государств, в частности в Европе", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяц заявил, что Россия планирует вторжение в Молдову в 2023 году и есть несколько сценариев, но реализация этого плана будет зависеть от течения боевых действий в Украине.

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