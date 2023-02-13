Санду рассказала о плане России по перевороту в Молдове, который перехватила Украина
Россия намерена с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Россия не впервые хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове.
"План (России - ред.) на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", - сказала она.
По словам президента, Россия с помощью протестов оппозиции хочет совершить госпереворот и сменить власть в Кишиневе.
"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", - рассказала Санду.
При этом она отметила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением таких провокаций и держат ситуацию под контролем.
Кроме того, президент Молдовы сообщила, что "преступники рассчитывают на некоторые внутренние силы, в частности, на преступные группировки, такие как партия "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с Плахотнюком".
По ее словам, цель этих действий - "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".
Напомним, президент Украины Владимира Зеленского сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдове.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия отправила в Турцию чеченских "спасателей", после чего они могут оказаться в Кишиневе.
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