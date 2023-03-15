Протидія НАТО та особливий статус Придністров'я. ЗМІ оприлюднили стратегію Кремля щодо Молдови

Кремль розробив стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт. У ньому йдеться про мету РФ відвернути Молдову від Заходу та сприяння проросійським тенденціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau , RISE та Центр " Досьє ".

Журналісти низки видань отримали стратегічний документ, який адміністрація президента Росії розробила влітку 2021 року - "Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова". У ньому йдеться про те, як сприяти проросійським тенденціям Молдови і водночас не допустити повороту країни на Захід.

У дослідженні брали участь Yahoo News, Delfi Estonia, Kyiv Independent, Expressen, Frontstory.pl, VSQuare, Білоруський центр розслідувань, Центр Досьє, Rise, Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR.

На п'яти сторінках стратегічного плану підсумовуються політичні, військові, безпекові, торговельні, економічні та соціальні цілі Росії в Молдові. Документ походить від тих самих експертів, які нібито розробили стратегію анексії Білорусі.

У стратегії визначено 2030 рік як "крайній термін" взяття під політичний контроль Молдови. Країна в документі розглядається як важлива арена для протистояння із Заходом. Ключовою метою Росії на найближчі десять років є "протидія спробам зовнішніх акторів втручатися у внутрішні справи республіки", як НАТО.

У той же час Росія, схоже, хоче примусити Молдову приєднатися до ОДКБ та розширити участь у Євразійському економічному союзі.

Кремль пропонував розпалити серед еліт політики та бізнесу Молдови "проросійські настрої", а також "розширити дистанційне навчання російською мовою" для молдовських студентів. Відповідно до стратегічного документа, російські університети повинні відкрити свої філії в Молдові. У довгостроковій перспективі до 2030 року в суспільстві та політичних колах Молдови має сформуватися "негативне ставлення до НАТО". Крім того, до того часу має бути забезпечена "широка присутність російських ЗМІ" в Молдові.

Відповідно до плану внутрішньої стратегії, в короткостроковій перспективі, тобто протягом декількох років, Молдова повинна скасувати ті заходи, які чинили політичний чи економічний тиск на Придністров'я. Один із пунктів прямо стосується російських військ: ініціативи Молдови, спрямовані на скасування російської військової присутності в Придністров’ї, мають бути "нейтралізовані".

Джерело, яке передало документ, зазначило, що стратегію складав співробітник Управління з прикордонної співпраці Кремля Андрій Вавілов. Повідомляється, що він випускник академії ФСБ, працював у спецслужбі близько 10 років, а потім перейшов у Кремль.

Ще одним співавтором документа називають заступника начальника Управління з міжрегіональних і культурних зв’язків із закордонними країнами Віктора Лисенка. Безпосереднім начальником, можливо, є заступник керівника АП РФ Дммитро Козак.

Припускають, що Лисенко регулярно спілкується з генералом ФСБ Дмитром Мілютіним, який є "куратором Молдови" від спецслужб. Протягом листопада 2021-травня 2022 року вони спілкувались по відкритому зв’язку щонайменш десять разів.