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Против Риши Сунака начнут расследование из-за акций его жены, - The Guardian

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Великобритания, Понедельник 17 апреля 2023 15:39
Против Риши Сунака начнут расследование из-за акций его жены, - The Guardian Фото: Риши Сунак и его жена Акшта Мурти (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Великобритании парламентский надзорный орган начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака. Оно касается его жены.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.

Речь идет о расследовании возможного недекларирования им своих интересов.

"Парламентский комиссар по стандартам Даниэль Гринберг начал расследование в отношении Сунака в связи с нарушением правил, требующих от депутатов декларировать свои интересы", - пишет Guardian.

На сайте британского парламента сообщается, что расследование было начато в четверг и касается шестого параграфа кодекса.

"Члены парламента всегда должны быть открытыми и откровенными, декларируя любые интересы в любом процессе работы парламента или его комитетов, а также в любом общении с министрами, членами парламента, государственными служащими или должностными лицами", - говорится в этом разделе.

По данным источника, открытое расследование может относиться к супруге Сунака - Акште Мурти, которая имеет акции компании "Koru Kids". Заявляется, что она якобы извлечет выгоду от новой правительственной политики ухода за детьми.

На сайте правительства указано, что "Koru Kids" является одним из шести агентств по уходу за детьми. Однако сам Сунак не упоминал о связях своей жены с компанией.

Напомним, 25 октября 2022 года новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. В свои 42 года он является не только самым молодым за 200 лет, но и первым главой правительства индийского происхождения.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

Добавим, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что настал черед подготовки украинских морских пехотинцев в Британии.

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