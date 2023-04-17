Проти Ріші Сунака розпочнуть розслідування через акції його дружини, - The Guardian

У Великій Британії парламентський наглядовий орган розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака. Воно стосується його дружини.

Як повідомляє РБК-Україна про це пише The Guardian.

Мова йде про розслідування щодо можливого недекларування ним своїх інтересів.

"Парламентський комісар з питань стандартів Даніель Грінберг розпочав розслідування щодо Сунака у зв'язку з порушенням правил, які вимагають від депутатів декларувати свої інтереси", - пише Guardian.

На сайті британського парламенту повідомляється, що розслідування було розпочате у четвер та стосується шостого параграфа кодексу.

"Члени парламенту завжди повинні бути відкритими й відвертими, декларуючи будь-які відповідні інтереси в будь-якому процесі роботи парламенту або його комітетів, а також у будь-якому спілкуванні з міністрами, членами парламенту, державними службовцями або посадовими особами", - йдеться в цьому розділі.

За даними джерела, відкрите розслідування може стосуватись дружини Сунака - Акшти Мурті, яка має акції компанії "Koru Kids". Заявляється, що вона нібито отримає вигоду від нової урядової політики догляду за дітьми.

На сайті уряду вказано, що "Koru Kids" є одним із шести агентств з догляду за дітьми. Однак сам Сунак не згадував про зв'язки своєї дружини з компанією.