Проти Ріші Сунака розпочнуть розслідування через акції його дружини, - The Guardian
У Великій Британії парламентський наглядовий орган розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака. Воно стосується його дружини.
Як повідомляє РБК-Україна про це пише The Guardian.
Мова йде про розслідування щодо можливого недекларування ним своїх інтересів.
"Парламентський комісар з питань стандартів Даніель Грінберг розпочав розслідування щодо Сунака у зв'язку з порушенням правил, які вимагають від депутатів декларувати свої інтереси", - пише Guardian.
На сайті британського парламенту повідомляється, що розслідування було розпочате у четвер та стосується шостого параграфа кодексу.
"Члени парламенту завжди повинні бути відкритими й відвертими, декларуючи будь-які відповідні інтереси в будь-якому процесі роботи парламенту або його комітетів, а також у будь-якому спілкуванні з міністрами, членами парламенту, державними службовцями або посадовими особами", - йдеться в цьому розділі.
За даними джерела, відкрите розслідування може стосуватись дружини Сунака - Акшти Мурті, яка має акції компанії "Koru Kids". Заявляється, що вона нібито отримає вигоду від нової урядової політики догляду за дітьми.
На сайті уряду вказано, що "Koru Kids" є одним із шести агентств з догляду за дітьми. Однак сам Сунак не згадував про зв'язки своєї дружини з компанією.
Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. У свої 42 роки він є не лише наймолодшим за 200 років, а й першим главою уряду індійського походження.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії.
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