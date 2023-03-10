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Долго держали в тайне. Пристайко раскрыл детали расширения подготовки ВСУ в Британии

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Украина, Пятница 10 марта 2023 16:47
Долго держали в тайне. Пристайко раскрыл детали расширения подготовки ВСУ в Британии Фото: посол Украины в Британии Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Подошел черед подготовки украинских морских пехотинцев в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко во время телемарафона.

"Британия была первой, кто решил помочь Украине и обучать ВСУ. Но и в предыдущие годы Британия тренировала украинских солдат и офицеров. Сейчас за последний год цифра была 9200", - заявил Пристайко.

По его словам, это были солдаты, которые были натренированы фактически из гражданского человека. В них входили, в частности:

  • экипажи кораблей;
  • артиллеристы;
  • танкисты;
  • вертолетчики.

"Теперь подошел черед, и мы долго держали в тайне эту информацию, подготовки морских пехотинцев", - сообщил посол.

Он также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Британией для увеличения количества проходящих подготовку солдат.

"Мы сейчас говорим с Британией, чтобы запланированное на этот год количество в 20 тысяч военнослужащих было увеличено по крайней мере в 2 раза. Я уверен, что мы можем увеличить это количество ну точно в два раза", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

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