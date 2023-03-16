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Зеленский поговорил с Сунаком: обсудили Бахмут и поддержку Украины

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Украина, Четверг 16 марта 2023 18:06
Зеленский поговорил с Сунаком: обсудили Бахмут и поддержку Украины Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 16 марта, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

По словам президента, в ходе разговора с Сунаком они обсудили ситуацию на фронте и оборону Бахмута.

"Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины", - рассказал Зеленский.

Он также выразил благодарность Великобритании за постоянную поддержку Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку.

Напомним, что ранее стало известно, что в этом году Китай потратит на военные нужды 224 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что США работают над усилением контроля за экспортом микрочипов в Китай.

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Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины
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