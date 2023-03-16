Зеленский поговорил с Сунаком: обсудили Бахмут и поддержку Украины

В четверг, 16 марта, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

По словам президента, в ходе разговора с Сунаком они обсудили ситуацию на фронте и оборону Бахмута.

"Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины", - рассказал Зеленский.

Он также выразил благодарность Великобритании за постоянную поддержку Украины.