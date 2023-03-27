Протесты в Израиле. Что не так с судебной реформой Нетаньяху и чем это грозит его кабмину

Исторические протесты

Массовое недовольство продолжается 12 недель подряд. Вчера, 26 марта, на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других городов вышло порядка 600 тысяч человек. Эта стихийная акция протеста стала крупнейшей в истории Израиля.

Самое масштабное выступление было в Тель-Авиве - в нем участвовали до 300 тысяч протестующих. Демонстранты блокировали админздания и движение транспорта. Центральная улица была перекрыта примерно на пять часов. После переговоров полиция применила силу и разогнала людей водометами.

На улицы Иерусалима вышли до 60 000 человек. Они прорвали полицейское оцепление возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху и скандировали под его окнами "Биби, мы не боимся".

Как пишут местные СМИ, в результате столкновений с полицией задержали десятки людей за нарушение общественного порядка. Поводом для вчерашнего обострения стало заявление Нетаньяху об отставке министра обороны Йоава Галанта из-за утраты доверия и "действий за спиной правительства". Днем ранее тот призвал приостановить судебную реформу, назвав ее угрозой национальной безопасности. Примечательно, что в коалиционном правительстве Галант представляет именно партию Нетаньяху - "Ликуд".

Организаторы протестов анонсировали историческую забастовку - "Национальную неделю паралича". Сегодня врачи, студенты, учителя и члены профсоюзов массово отказываются выходить на работу. Крупнейший аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылеты, к посадке допускают только те рейсы, которые находятся в небе. К всеобщей забастовке также, например, присоединились рестораны McDonald's, одна из самых больших сетей торговых центров Big и другие магазины.

Вечером 27 марта тысячи демонстрантов собираются в центре Тель-Авива, возле здания Кнессета в Иерусалиме, Хайфе и перед Университетом Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

Судебная реформа раздора

В январе 2023 года министр юстиции Ярив Левин из нового правительства Нетаньяху предложил пересмотреть систему правосудия. В пакете правовых реформ предлагается ограничить полномочия Верховного суда и усилить зависимость от парламента. В частности, парламентское большинство сможет преодолевать любое судебное вето на тот или иной закон. Кроме того, правительство получит контроль над назначением судей.

Авторы реформы настаивают на том, что Верховный суд злоупотребляет полномочиями, отменяя решения законодательной и исполнительной власти. По их мнению, таким образом он вмешивается в политические, а не в юридические аспекты законотворческой деятельности. За последние годы суд изменил или отменил около 20 законов и директив, принятых Кнессетом. Главный аргумент сводится к тому, что поскольку источником власти является народ Израиля, то и приоритет в принятии решений должен быть у его представителей - депутатов парламента.

Сторонники также ссылаются на международный опыт и полагают, что проведение реформы поставит Израиль в один ряд с другими развитыми демократиями. Оппоненты выступают против такого сравнения, поскольку во многих странах действует двухпалатный парламент, и не всегда большинство в обеих палатах принадлежит правящей коалиции.

В государственной структуре Израиля однопалатный парламент и правительство контролируются одной коалицией. Как считает оппозиция, урезание полномочий Верховного суда в пользу Кнессета приведет к концентрации власти в руках действующего руководства страны. Еще один аргумент - Нетаньяху и сам является обвиняемым в нескольких коррупционных делах. Противники реформы опасаются, что он лично заинтересован в ослаблении суда, так как это может помочь ему оказать влияние на ход процесса.

Соответственно, часть израильского общества также считает, что судебная реформа в таком виде несет прямую угрозу принципам демократии. А именно – системе сдержек и противовесов, которая позволяет сохранять баланс трех ветвей власти. Еще один аспект конфликта - судебная система Израиля традиционно считается левой в политическом смысле, тогда как нынешнее правительство Нетаньяху нередко называют самым правым в истории страны.

Фото: Биньямин Нетаньяху считает, что у Верховного суда слишком много власти (GettyImages)

Лично Нетаньяху уверен, что "капитальный ремонт" необходим из-за слишком большой власти, которая есть у Верховного суда.

"Сейчас много напряжения, и я бы хотел, чтобы его не было. Но я совершенно уверен, что мы преодолеем эти трудности, потому что нужно реформировать то, что закостенело. У критиков есть обоснованное беспокойство, и они не хотят, чтобы маятник качнулся в другую сторону, когда Кнессет сможет отменить любое решение Верховного суда. Я думаю, что для этого нужен баланс, я с этим согласен", - заявил он в свежем интервью ведущему Fox News Пирсу Моргану.

Однако в ночь на 27 марта стало известно, что под давлением массовых протестов Нетаньяху склоняется к тому, чтобы прекратить продвижение судебной реформы. В то время его соратники по коалиции, в частности министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир из ультраправой партии "Оцма Йехудит" выступает категорически за ее продолжение.

По словам министра культуры и спорта Мики Зоара, коалиция должна поддержать Нетаньяху, если тот решит приостановить возникший раскол.

"Когда дом горит, вы не спрашиваете, кто прав, а льете воду и спасаете его обитателей", - написал он в своем Twitter.

Министр экономики Нир Баркат также выступил с призывом поддержать премьера в приостановке судебной реформы. Иначе правительство может свергнуть себя своими же руками.

Утром к главе правительства обратился и президент Ицхак Герцог. По его мнению, реформа может угрожать национальной безопасности и экономике. Поэтому коалиция должна немедленно остановить процесс "ради единства с народом Израиля".

На волне внутренних скандалов

Израиль уже продолжительное время находится в состоянии политического кризиса. Нынешнее правительство удалось сформировать после декабрьских выборов в Кнессет, которые стали четвертыми по счету за последние два года. И ему приходится работать на фоне постоянных внутренних скандалов.

Один из последних связан с инициативой депутата от партии "Яадут ха-Тора" (религиозные ультра-ортодоксы) Моше Гафни ввести уголовные сроки за миссионерскую деятельность. Он предлагает ввести наказание до 2 лет тюрьмы за деятельность, направленную на переход человека в другую веру. Нетаньяху на это отреагировал мгновенно, заявив, что не будет продвигать законы против христианской общины.

Есть мнение о том, что такая быстрая реакция была вызвана попыткой предотвратить конфликт с мощным произраильским лобби в Конгрессе США. Которое опирается не столько на поддержку 6 млн американских евреев, сколько на десятки миллионы христиан с произраильскими взглядами, в главную очередь - протестантов-евангелистов. Такой конфликт мог бы привести к катастрофе для израильской политики, основанной на очень тесном военно-политическом и экономическом сотрудничестве с США.

Однако предложения Гафни не идут в сравнение с заявлениями министра финансов Бецалеля Смотрича, представляющего еще одно ультраправое течение "Религиозный сионизм". Все началось с нападения палестинских боевиков на израильских поселенцев в селении Хувара на Западном берегу реки Иордан. После этого поселенцы разгромили там несколько десятков зданий, а Смотрич высказался за выселение арабов из Хувары. Эти слова спровоцировали международный скандал, и Нетаньяху заставил министра взять их назад.

А буквально на днях Смотрич выступил на мероприятии в память о ветеране французского сионизма Жаке Купфере на фоне полотнища с изображением карты Израиля, включающей значительную часть Иордании. Последняя немедленно отреагировала, заявив протест израильскому послу. В ответ МИД Израиля заверил, что придерживается мирного соглашения от 1994 года.

Почему Нетаньяху не пытается избавиться от таких проблемных союзников? Ответ лежит на поверхности - в настоящее время у него нет других партнеров для коалиции, и без них его правительство перестанет существовать. Более того, только эти силы и согласились с его курсом на судебную реформу.

На прошлой неделе Кнессет принял первый закон из плана Нетаньяху, который ограничивает возможности для его отстранения. В частности, теперь главный прокурор не сможет отстранить премьера на основании признания его умственной или физической недееспособности. Это будет возможно лишь при согласии двух третей членов правительства.

Закон инициировали после заявлений главного прокурора Гали Бахарав-Миара о том, что Нетаньяху не может реформировать судебную систему, поскольку сам находится под следствием с 2017 года. Его обвиняют в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. В случае признания его виновным, действующему главе правительства грозит до 13 лет тюрьмы.

В понедельник Нетаньяху должен выступить с речью относительно текущей ситуации, но время выступления переносили уже несколько раз. Если премьер откажется от продвижения реформы, из правительства может выйти как минимум партия "Оцма Йехудит" Бен-Гвира, что откроет прямую дорогу к новому политическому кризису и досрочных выборов, поскольку другую конфигурацию коалиции при нынешнем составе Кнессета собрать невозможно.