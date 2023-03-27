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Массовые протесты в Израиле: полиция разогнала демонстрантов водометами

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Тель-Авив, Понедельник 27 марта 2023 05:14
Массовые протесты в Израиле: полиция разогнала демонстрантов водометами Фото: Полиция разогнала массовый протест в Тель-Авиве (facebook.com/Ohad Zwigenberg)
Автор: РБК-Украина

Полиция силой разогнала массовый протест в столице Израиля в Тель-Авиве. Против демонстрантов использовали водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.

Демонстранты заблокировали центральную улицу города примерно на пять часов. Десятки конных офицеров, сопровождавших тяжелые автомобили и водометы, разогнали массовую акцию протеста в Тель-Авиве.

Перед тем, как применить силу, полиция вела переговоры с протестующими, большинство из которых сошли с дороги добровольно. После ухода демонстрантов коммунальные службы приступили к уборке мусора и кострищ с проезжей части.

Ранее мы сообщали, что под давлением массовых общенациональных протестов жителей Израиля из-за законопроекта о проведении судебной реформыпремьер-министр Нетаньяху выступит против принятия закона.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой.

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