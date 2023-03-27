Массовые протесты в Израиле: полиция разогнала демонстрантов водометами
Полиция силой разогнала массовый протест в столице Израиля в Тель-Авиве. Против демонстрантов использовали водометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.
Демонстранты заблокировали центральную улицу города примерно на пять часов. Десятки конных офицеров, сопровождавших тяжелые автомобили и водометы, разогнали массовую акцию протеста в Тель-Авиве.
Перед тем, как применить силу, полиция вела переговоры с протестующими, большинство из которых сошли с дороги добровольно. После ухода демонстрантов коммунальные службы приступили к уборке мусора и кострищ с проезжей части.
Ранее мы сообщали, что под давлением массовых общенациональных протестов жителей Израиля из-за законопроекта о проведении судебной реформыпремьер-министр Нетаньяху выступит против принятия закона.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.