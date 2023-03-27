Под давлением протестов. Нетаньяху выступит против судебной реформы в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии ШАС Арье Дери выступают за прекращение продвижения закона о судебной реформе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.
По информации СМИ, под давлением массовых общенациональных протестов жителей Израиля из-за законопроекта о проведении судебной реформы премьер-министр Нетаньяху выступит против принятия закона.
При этом, министр юстиции Левин и его близкие союзники, а также министр национальной безопасности Бен Гвир все еще выступают за продвижение закона.
Ранее мы сообщали, что тысячи людей вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего приостановить внедрение судебной реформы.
Напомним,Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир подал в отставку из-за увольнения министра обороны.
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