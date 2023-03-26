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Из-за судебной реформы. Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля

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Воскресенье 26 марта 2023 21:38
Из-за судебной реформы. Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JPost.

Нетаньяху заявил Галланту, что он потерял доверие к министру обороны после того, как тот "действовал за спиной правительства".

Теперь у израильского премьера есть 48 часов, чтобы назначить нового министра обороны.

Отметим, что план пересмотра судебной системы вверг Израиль в самый тяжелый политический кризис за последние годы и массовые протесты, в которых одномоментно участвовали до 500 тысяч человек.

Напомним, ранее Йоав Галант призвал правительство Израиля отменить внедрение судебной реформы, заявив, что ожесточенные споры вокруг нее представляют угрозу для нацбезопасности.

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Нетаньяху Израиль Судебная реформа
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