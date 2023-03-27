Президент Израиля призвал Нетаньяху остановить судебную реформу

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство и премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить судебную реформу на фоне массовых протестов. Он считает, что реформа может угрожать безопасности и экономике страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Президент заявил, что всем фракциям Кнессета (парламента) необходимо "поставить граждан превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления".

"Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс", - сказал Ицхак Герцог.

Что известно о судебной реформе

С января Израиль всколыхнули массовые протесты из-за судебной реформы, которая, по мнению митингующих, представляет угрозу демократии.

Реформа предусматривает передачу контроля парламента за процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего суду отменять решение правительства. Из-за отсутствия в Израиле Конституции и Конституционного суда контроль над действиями правительства осуществлял именно Верховный суд.

Реформа резко ограничит полномочия Верховного суда и сводится к политическому контролю над назначением судей.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант выступил против судебной реформы в стране.

Позже премьер Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны. Из-за этого в Израиле вспыхнули новые протесты.

СМИ сообщают, что Нетаньяху может отказаться от судебной реформы под давлением протестов.

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