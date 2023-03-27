Массовые протесты в Израиле: митингующие прорвались к резиденции премьера

В Израиле тысячи человек вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта, который призвал приостановить внедрение судебной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla .

Десятки тысяч демонстрантов перекрыли крупную автомагистраль Аялон в Тель-Авиве, они разожгли костры на трассе и планируют остаться там на ночь. Полиции пока не удалось их разогнать. Также протестующие прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме. Полиция использует водометы, чтобы разогнать протестующих.

По оценке СМИ, на акциях в Тель-Авиве собрались около 58 тысяч человек. Ряд экспертов заявляет, что по всей стране ночью в демонстрациях принимает участие до 200 тысяч человек.