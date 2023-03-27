ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массовые протесты в Израиле: митингующие прорвались к резиденции премьера

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 01:52
Массовые протесты в Израиле: митингующие прорвались к резиденции премьера Фото: в Израиле тысячи человек вышли на улицы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Израиле тысячи человек вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта, который призвал приостановить внедрение судебной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla.

Десятки тысяч демонстрантов перекрыли крупную автомагистраль Аялон в Тель-Авиве, они разожгли костры на трассе и планируют остаться там на ночь. Полиции пока не удалось их разогнать. Также протестующие прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме. Полиция использует водометы, чтобы разогнать протестующих.

По оценке СМИ, на акциях в Тель-Авиве собрались около 58 тысяч человек. Ряд экспертов заявляет, что по всей стране ночью в демонстрациях принимает участие до 200 тысяч человек.

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой.

Напомним, ранее Йоав Галант призвал правительство Израиля отменить внедрение судебной реформы, заявив, что ожесточенные споры вокруг нее представляют угрозу для нацбезопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Митинг
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию