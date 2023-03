Протесты в Израиле. Что не так с судебной реформой Нетаньяху и чем это грозит его кабмину

Массовое недовольство продолжается 12 недель подряд. Вчера, 26 марта, на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других городов вышло порядка 600 тысяч человек. Эта стихийная акция протеста стала крупнейшей в истории Израиля.

Самое масштабное выступление было в Тель-Авиве - в нем участвовали до 300 тысяч протестующих. Демонстранты блокировали админздания и движение транспорта. Центральная улица была перекрыта примерно на пять часов. После переговоров полиция применила силу и разогнала людей водометами.

WATCH: Police use water cannons to disperse protesters in Tel Aviv after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced the dismissal of Defense Minister Yoav Galant https://t.co/LhES1bu13R pic.twitter.com/x4X6c9oMYs