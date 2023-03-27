Протести в Ізраїлі. Що не так із судовою реформою Нетаньягу та чим це загрожує його кабміну

Вже кілька тижнів в Ізраїлі продовжуються масові протести проти судової реформи. Напередодні ситуація загострилася, і все йде до того, що прем'єр Біньямін Нетаньягу призупинить її. Але в такому разі можливий розпад коаліції і, як наслідок, - дострокові вибори.

Про те, що відбувається в Ізраїлі, і до чого все це може призвести, - у матеріалі РБК-Україна.

Історичні протести

Масове невдоволення триває 12 тижнів поспіль. Вчора, 26 березня, на вулиці Тель-Авіва, Єрусалима та інших міст вийшло близько 600 тисяч осіб. Ця стихійна акція протесту стала найбільшою в історії Ізраїлю.

Наймасштабніший виступ був у Тель-Авіві - у ньому брали участь до 300 тисяч протестувальників. Демонстранти блокували адмінбудівлі та рух транспорту. Центральну вулицю було перекрито приблизно на п'ять годин. Після переговорів поліція застосувала силу та розігнала людей водометами.

WATCH: Police use water cannons to disperse protesters in Tel Aviv after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu оголосив про dismissal of Defense Minister Yoav Galant https://t.co/LhES1bu13R pic.twitter.com/x4X6c9oMYs — Bloomberg (@business) March 27, 2023

На вулиці Єрусалима вийшли до 60 000 осіб. Вони прорвали поліцейське оточення біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та скандували під його вікнами "Бібі, ми не боїмося".

Як пишуть місцеві ЗМІ, внаслідок зіткнень із поліцією затримали десятки осіб за порушення громадського порядку. Приводом для вчорашнього загострення стала заява Нетаньягу про відставку міністра оборони Йоава Галанта через втрату довіри та "дії за спиною уряду". Днем раніше той закликав призупинити судову реформу, назвавши її загрозою національній безпеці. Примітно, що в коаліційному уряді Галант представляє саме партію Нетаньягу - "Лікуд".

Організатори протестів анонсували історичний страйк - "Національний тиждень паралічу". Сьогодні лікарі, студенти, вчителі та члени профспілок масово відмовляються виходити на роботу. Найбільший аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві призупинив вильоти, до посадки допускають лише рейси, що знаходяться в небі. До загального страйку також, наприклад, приєдналися ресторани McDonald's, одна з найбільших мереж торгових центрів Big та інші магазини.

Увечері 27 березня тисячі демонстрантів збираються в центрі Тель-Авіва, біля будівлі Кнесета в Єрусалимі, Хайфі та перед Університетом Бен-Гуріона в Беер-Шеві.

Судова реформа розбрату

У січні 2023 року міністр юстиції Ярів Левін із нового уряду Нетаньягу запропонував переглянути систему правосуддя. У пакеті правових реформ пропонується обмежити повноваження Верховного суду та посилити залежність від парламенту. Зокрема, парламентська більшість зможе долати будь-яке судове вето на той чи інший закон. Крім того, уряд отримає контроль за призначенням суддів.

Автори реформи наполягають на тому, що Верховний суд зловживає повноваженнями, скасовуючи рішення законодавчої та виконавчої влади. На їхню думку, таким чином він втручається у політичні, а не в юридичні аспекти законотворчої діяльності. За останні роки суд змінив або скасував близько 20 законів та директив, ухвалених Кнесетом. Головний аргумент зводиться до того, що оскільки джерелом влади є народ Ізраїлю, то й пріоритет у прийнятті рішень має бути у його представників - депутатів парламенту.

Прихильники також посилаються на міжнародний досвід і вважають, що проведення реформи поставить Ізраїль поряд з іншими розвиненими демократіями. Опоненти виступають проти такого порівняння, оскільки в багатьох країнах діє двопалатний парламент, і не завжди більшість в обох палатах належить правлячій коаліції.

У державній структурі Ізраїлю однопалатний парламент та уряд контролюються однією коаліцією. Як вважає опозиція, урізання повноважень Верховного суду на користь Кнесета призведе до концентрації влади в руках чинного керівництва країни. Ще один аргумент - Нетаньягу і сам є обвинуваченим у кількох корупційних справах. Противники реформи побоюються, що він особисто зацікавлений в ослабленні суду, оскільки це може допомогти йому вплинути на перебіг процесу.

Відповідно частина ізраїльського суспільства також вважає, що судова реформа в такому вигляді несе пряму загрозу принципам демократії. А саме - системі стримувань та противаг, яка дозволяє зберігати баланс трьох гілок влади. Ще один аспект конфлікту - судова система Ізраїлю традиційно вважається лівою в політичному сенсі, тоді як нинішній уряд Нетаньягу нерідко називають найбільш правим в історії країни.

Фото: Біньямін Нетаньягу вважає, що у Верховного суду дуже багато влади (GettyImages)

Особисто Нетаньягу впевнений, що "капітальний ремонт" необхідний через надто велику владу, яка є у Верховного суду.

"Зараз багато напруги, і я б хотів, щоб її не було. Але я абсолютно впевнений, що ми подолаємо ці труднощі, тому що потрібно реформувати те, що закостеніло. У критиків є обґрунтоване занепокоєння, і вони не хочуть, щоб маятник хитнувся в іншу сторону, коли Кнесет зможе скасувати будь-яке рішення Верховного суду. Я думаю, що для цього потрібний баланс, я з цим згоден", - заявив він у свіжому інтерв'ю провідному Fox News Пірсу Моргану.

Однак у ніч проти 27 березня стало відомо, що під тиском масових протестів Нетаньягу схиляється до того, щоб припинити просування судової реформи. На той час його соратники з коаліції, зокрема міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір із ультраправої партії "Оцма Йєхудіт" виступає категорично за її продовження.

За словами міністра культури і спорту Мікі Зоара, коаліція повинна підтримати Нетаньягу, якщо той вирішить призупинити розкол, що виник.

"Коли будинок горить, ви не питаєте, хто має рацію, а ллєте воду і рятуєте його мешканців", - написав він у своєму Twitter.

Міністр економіки Нір Баркат також виступив із закликом підтримати прем'єра у зупиненні судової реформи. Інакше уряд може скинути себе своїми руками.

Вранці до глави уряду звернувся президент Іцхак Герцог. На його думку, реформа може загрожувати національній безпеці та економіці. Тому коаліція має негайно зупинити процес "заради єдності з народом Ізраїлю".

На хвилі внутрішніх скандалів

Ізраїль уже тривалий час перебуває у стані політичної кризи. Нинішній уряд вдалося сформувати після грудневих виборів до Кнесета, які стали четвертими за останні два роки. І йому доводиться працювати на тлі постійних внутрішніх скандалів.

Один із останніх пов'язаний з ініціативою депутата від партії "Яадут ха-Тора" (релігійні ультра-ортодокси) Моше Гафні запровадити кримінальні терміни за місіонерську діяльність. Він пропонує ввести покарання до 2 років ув'язнення за діяльність, спрямовану на перехід людини до іншої віри. Нетаньягу на це відреагував миттєво, заявивши, що не просуватиме законів проти християнської громади.

Є думка про те, що така швидка реакція була викликана спробою запобігти конфлікту з потужним проізраїльським лобі в Конгресі США. Яке спирається не стільки на підтримку 6 млн американських євреїв, скільки на десятки мільйонів християн із проізраїльськими поглядами, насамперед - протестантів-євангелістів. Такий конфлікт міг би призвести до катастрофи для ізраїльської політики, заснованої на дуже тісному військово-політичному та економічному співробітництві з США.

Проте пропозиції Гафні не йдуть у порівняння із заявами міністра фінансів Бецалеля Смотрича, який представляє ще одну ультраправу течію "Релігійний сіонізм". Все почалося з нападу палестинських бойовиків на ізраїльських поселенців у селищі Хувара на Західному березі річки Йордан. Після цього поселенці розгромили там кілька десятків будівель, а Смотрич висловився за виселення арабів із Хувари. Ці слова спровокували міжнародний скандал, і Нетаньягу змусив міністра взяти їх назад.

А буквально днями Смотрич виступив на заході на згадку про ветерана французького сіонізму Жака Купфера на тлі полотнища із зображенням карти Ізраїлю, що включає значну частину Йорданії. Остання негайно відреагувала, заявивши протест ізраїльському послу. У відповідь МЗС Ізраїлю запевнило, що дотримується мирної угоди від 1994 року.

Чому Нетаньягу не намагається позбавитися таких проблемних союзників? Відповідь лежить на поверхні - наразі у нього немає інших партнерів для коаліції, і без них його уряд припинить існувати. Більше того, лише ці сили погодилися з його курсом на судову реформу.

Минулого тижня Кнесет ухвалив перший закон із плану Нетаньягу, який обмежує можливості для його усунення. Зокрема, тепер головний прокурор не зможе відсторонити прем'єра на підставі визнання його розумової чи фізичної недієздатності. Це буде можливо лише за згодою двох третин урядовців.

Закон ініціювали після заяв головного прокурора Галі Бахарав-Міара про те, що Нетаньягу не може реформувати судову систему, оскільки сам перебуває під слідством із 2017 року. Його звинувачують у шахрайстві, корупції та зловживанні довірою. У разі визнання його винним чинному главі уряду загрожує до 13 років в'язниці.

У понеділок Нетаньягу має виступити із промовою щодо поточної ситуації, але час виступу переносили вже кілька разів. Якщо прем'єр відмовиться від просування реформи, з уряду може вийти як мінімум партія "Оцма Йехудіт" Бен-Гвіра, що відкриє пряму дорогу до нової політичної кризи та дострокових виборів, оскільки іншу конфігурацію коаліції за нинішнього складу Кнесета зібрати неможливо.