Протести в Ізраїлі. Що не так із судовою реформою Нетаньягу та чим це загрожує його кабміну

Масове невдоволення триває 12 тижнів поспіль. Вчора, 26 березня, на вулиці Тель-Авіва, Єрусалима та інших міст вийшло близько 600 тисяч осіб. Ця стихійна акція протесту стала найбільшою в історії Ізраїлю.

Наймасштабніший виступ був у Тель-Авіві - у ньому брали участь до 300 тисяч протестувальників. Демонстранти блокували адмінбудівлі та рух транспорту. Центральну вулицю було перекрито приблизно на п'ять годин. Після переговорів поліція застосувала силу та розігнала людей водометами.

WATCH: Police use water cannons to disperse protesters in Tel Aviv after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu оголосив про dismissal of Defense Minister Yoav Galant https://t.co/LhES1bu13R pic.twitter.com/x4X6c9oMYs