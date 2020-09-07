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В ЄС обговорюють можливі санкції проти Лукашенка

Понеділок 07 вересня 2020 13:56
В ЄС обговорюють можливі санкції проти Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз обговорює можливість введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зараз йдуть активні обговорення даного питання в Брюсселі.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістофер Бургер, передає Interfax.by.

За його словами, обговорення можливості введення персональних санкцій по відношенню до Лукашенка з боку ЄС не завершено.

"Ці консультації йдуть у Брюсселі зараз дуже активно", - сказав Бургер.

При цьому за даними Reuters, ЄС підготував санкційний список з 31 білоруського чиновника, куди поки Лукашенка не включили.

"Ми спочатку підготували список з 14 імен, однак ряд країн визнав, що цього недостатньо, тому ми узгодили ще 17 осіб", - заявило джерело в ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейські санкції проти Білорусі почнуть діяти не пізніше 21 вересня.

Також глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ЄС посилить санкції проти Білорусі якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання протестувальників і не налагодить загальнонаціональний діалог.

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