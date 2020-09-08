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У центрі Мінська на акції у підтримку опозиції почалися затримання

Білорусь , Вівторок 08 вересня 2020 18:34
У центрі Мінська на акції у підтримку опозиції почалися затримання
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 8 вересня, в Мінську збирається акція на підтримку опозиції. Стихійний марш проходить по всьому центру міста, а людей почали затримувати ще до початку акції. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

На мітингу вже дві сотні людей

Біля столичної Комарівки вже зібралися двісті осіб. Люди скандують: "Випускай!". Протестувальники традиційно принесли плакати.

У центрі Мінська на акції у підтримку опозиції почалися затриманняФото: протестувальники традиційно принесли плакати (tut.by)

Людей затримують невідомі в балаклавах

Не встигли вони розгорнути перші плакати, співробітник МВС попередив їх про незаконність масового заходу та про відповідальність за статтями 23.34 та 23.4 адміністративного кодексу. Одну з жінок відразу повели.

У центрі Мінська на акції у підтримку опозиції почалися затримання

Фото: одну з жінок відразу повели (tut.by)

Пізніше невідомі в балаклавах повели в мікроавтобуси без номерів мінімум 4-х чоловіків. Присутні намагалися їх відбити.

У центрі Мінська на акції у підтримку опозиції почалися затриманняФото: присутні намагалися перешкодити затриманням (tut.by)

Вже відомо про перші затримання біля району Комарівка

Біля мінського історичного району Комарівка почалися затримання. Силовики в зеленій формі відводять чоловіків і жінок в намисто без номерів. Люди кричать "Ганьба!".

Опозиційні сили закликали людей приходити на акцію з 18:00 з гаслом: "один за всіх, і всі за одного". Серцем демонстрацій має стати історичний район столиці Білорусі Комарівка.

Акції протесту пов'язані, серед іншого, з затриманнями та пропажею соратників лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

Зокрема, напередодні стало відомо про затримання члена координаційної ради опозиції Марії Колесникової. Пізніше пропала ще одна соратниця Тіхановської Антоніна Коновалова перестала виходити на зв'язок. Її місцеперебування досі невідоме.

Нагадаємо, раніше генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість порушеннями прав людини в Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не буде вести переговори з координаційною радою опозиції. Він вважає, що його пропозиції - це катастрофа для Білорусі.

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