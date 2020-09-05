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Якщо Лукашенко не відреагує на вимоги ЄС, то санкції будуть розширені, - Маас

Берлін, Субота 05 вересня 2020 15:18
Якщо Лукашенко не відреагує на вимоги ЄС, то санкції будуть розширені, - Маас
Фото: Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз має намір посилити санкції проти Білорусі, якщо президент Олександр Лукашенко не відреагує на вимоги ЄС. При цьому Євросоюз досі не визнає результати виборів в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Bild.

"Як ЄС, ми не визнаємо вибори (президента Білорусі - ред.) і прийняли рішення про санкції, які зараз будемо втілювати в життя. Якщо Лукашенко не відреагує, то будуть введені нові санкції", - заявив Маас.

Міністр підкреслив, що Лукашенко має бути "нарешті готовий до діалогу", і висунув перелік вимог.

"Я прошу Лукашенка провести переговори з опозицією, повторні вибори і припинити насильства проти демонстрантів. Лукашенко повинен показати, що він поважає права людини і свободу преси", - додав Маас.

Нагадаємо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 чиновників.

Пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.

Крім того, ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації і силовий розгін демонстрантів.

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