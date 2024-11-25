Атака дронов: в Киеве произошел пожар в девятиэтажке в одном из районов

В Киеве в результате вражеской атаки с применением беспилотников фиксируются падения обломков в нескольких районах. В одном из них произошло возгорание в жилой многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко .

Как проинформировал чиновник о последствиях российской воздушной атаки на украинскую столицу, в Днепровском районе города "произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-этажного жилого дома".

"Информация о пострадавших выясняется", - рассказал он.

Позже в администрации уточнили, что в Днепровском районе на другой локации из-за атаки "Шахедов" обломки пробили автомобили.

"Предварительно пожары и пострадавших нет", - передали в КМВА.

Кроме того, было зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе столицы.

"Предварительно, без пожара и пострадавших. Оперативная постройка обновляется", - добавил руководитель КГВА.

Атака "Шахедов" на Киев

Ранее сообщалось, что в течение суток 24 ноября российские захватчики несколько раз запускали ударные беспилотники в направлении Киева для атаки.

Сначала около полшестого утра в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки. Позже стало известно, что благодаря работе ПВО были сбиты все более 10 дронов, которые противник запустил в направлении столицы.

Уже днем ​​24 ноября также сообщалось об отражении дроновой атаки в Киеве - в столице были слышны звуки взрывов.

А уже вечером в воскресенье в Киеве снова раздались звуки взрывов из-за дронового удара врага. В столице ведется работа ПВО.