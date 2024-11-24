В Запорожье и области были слышны взрывы
В Запорожской области поздно вечером в воскресенье, 24 ноября, раздалась серия взрывов. Взрыв был слышен также в самом городе Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и запорожские СМИ.
Несколько взрывов прогремели в Запорожской области сначала около 23:40, а затем через несколько минут - снова.
"Взрывы в Запорожской области. Повторные взрывы в Запорожской области", - говорится в заявлении руководителя ОВА в Telegram в 23:42 и 23:46.
Отметим, что запорожские медиа писали также о взрыве, который слышали в городе Запорожье. В сети отмечают, что он был достаточно сильным.
В регионе фиксируются вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запустили по Украине с вечера несколькими волнами.
Также в интернете пишут, что в Запорожской области продолжается работа ПВО из-за "Шахедов" противника.
Обновлено: был поврежден инфраструктурный объект
Как рассказал в 00.07 руководитель ОВА, российские оккупанты "массированно атакуют Запорожье "Шахедами"".
"Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно пострадавших нет", - проинформировал чиновник.
Российские обстрелы Запорожья и области
Отметим, что российские оккупанты для ударов по Запорожью активно применяют как ракетное вооружение и дроны-камикадзе, так и управляемые авиабомбы. В целом же областной центр и другие населенные пункты региона страдают от обстрелов регулярно.
Ранее сообщалось, что 16 ноября в Запорожье были слышны взрывы на фоне атаки противника с применением "Шахедов".
А 13 ноября ночью в Запорожской области прогремели взрывы во время вражеского авиаудара.
Добавим, что в ночь на 11 ноября российские террористы нанесли 3 авиаудара по Запорожью. В результате обстрелов погиб один человек, 20 человек были ранены (среди травмированных - пятеро детей).
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