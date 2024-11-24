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В Запорожье и области были слышны взрывы

Запорожье, Воскресенье 24 ноября 2024 23:56
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В Запорожье и области были слышны взрывы Фото: в Запорожье и области прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожской области поздно вечером в воскресенье, 24 ноября, раздалась серия взрывов. Взрыв был слышен также в самом городе Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и запорожские СМИ.

Несколько взрывов прогремели в Запорожской области сначала около 23:40, а затем через несколько минут - снова.

"Взрывы в Запорожской области. Повторные взрывы в Запорожской области", - говорится в заявлении руководителя ОВА в Telegram в 23:42 и 23:46.

Отметим, что запорожские медиа писали также о взрыве, который слышали в городе Запорожье. В сети отмечают, что он был достаточно сильным.

В регионе фиксируются вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запустили по Украине с вечера несколькими волнами.

Также в интернете пишут, что в Запорожской области продолжается работа ПВО из-за "Шахедов" противника.

В Запорожье и области были слышны взрывыВ Запорожье и области были слышны взрывы

Обновлено: был поврежден инфраструктурный объект

Как рассказал в 00.07 руководитель ОВА, российские оккупанты "массированно атакуют Запорожье "Шахедами"".

"Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно пострадавших нет", - проинформировал чиновник.

Российские обстрелы Запорожья и области

Отметим, что российские оккупанты для ударов по Запорожью активно применяют как ракетное вооружение и дроны-камикадзе, так и управляемые авиабомбы. В целом же областной центр и другие населенные пункты региона страдают от обстрелов регулярно.

Ранее сообщалось, что 16 ноября в Запорожье были слышны взрывы на фоне атаки противника с применением "Шахедов".

А 13 ноября ночью в Запорожской области прогремели взрывы во время вражеского авиаудара.

Добавим, что в ночь на 11 ноября российские террористы нанесли 3 авиаудара по Запорожью. В результате обстрелов погиб один человек, 20 человек были ранены (среди травмированных - пятеро детей).

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Запорожье Запорожская область Взрывы Атака дронов
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