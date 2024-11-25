Россия масштабно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Вечером в воскресенье, 24 ноября, Российская Федерация в очередной раз запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.