Россия масштабно атакует Украину дронами: где угроза ударов
Вечером в воскресенье, 24 ноября, Российская Федерация в очередной раз запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ударные беспилотники начали залетать в воздушных пространство страны после 19:00.
По состоянию на 0:01 понедельника, 25 ноября, вражеские дроны обнаружены в центральной части Киевской области, постоянно меняют курс.
Также российские беспилотники обнаружены в:
- северной части Киевской области, движутся на восток;
- в восточной части Винницкой области, курс западный;
- в южной части Черниговской области, курс западный;
- в центральной части Сумской области, курс юго-западный;
- южнее Черкасс, курс западный;
- в центральной части Полтавской области, курс западный;
- в северной части Кировоградской области, курс северо-западный;
- в западной части Днепропетровской области, курс западный;
- в западной части Запорожья, постоянно меняет курс.
По состоянию на 23:48 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Масштабная воздушная атака
Поздно вечером 24 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения дронов.
Впоследствии в столице прогремели мощные взрывы, работали силы ПВО.
В общем, днем в воскресенье в Киеве два раза объявляли воздушную тревогу.
Также захватчики ударили двумя авиационными ракетами по Черниговской области. Есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура.
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