ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Из-за российской массированной атаки в Запорожье ранена девочка

Запорожье, Понедельник 25 ноября 2024 01:22
UA EN RU
Из-за российской массированной атаки в Запорожье ранена девочка Иллюстративное фото: в Запорожье из-за дронового удара был ранен ребенок (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье в результате российской воздушной атаки с применением ударных беспилотников в ночь на 25 ноября была ранена несовершеннолетняя. Пострадала 16-летняя девочка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Запорожской облгосадминистрации Ивана Федорова.

По словам чиновника, в Запорожье в результате российской атаки уже известно "об одном раненом ребенке".

"Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь", - передал начальника ОВА

Дроновый удар по Запорожью

Ранее сообщалось, что росармия с вечера в воскресенье, 24 ноября, запустила ударные беспилотники по Украине во время очередной воздушной атаки. Было зафиксировано много групп дронов-камикадзе врага в этот массированный удар.

Поздно вечером стало известно, что в Запорожье и области прогремели взрывы. В регионе фиксировались БПЛА противника.

Впоследствии глава ОВА проинформировал, что из-за российской массированной атаки "Шахедами" по Запорожью был поврежден инфраструктурный объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Атака дронов
NEWS
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений