"Просто эсэмэски": Зеленский резко прошелся по переговорщикам РФ

Зеленский отметил, что для того, чтобы в переговорах звучали мнения простых людей - нужно, чтобы на переговорах были люди.

Что касается трехсторонних встреч Украины, США и РФ - находятся представители государств и интересов. Однако в случае России есть нюанс, который приводит исключительно к заочному диалогу с главой Кремля Владимиром, а не решению вопросов на месте.

"В российском случае многие из них - это просто эсэмэски. Сообщения от России, которые потом работают на прием - принимают информацию и ее отправляют. Такие себе современные живые письма от Путина нам и потом от нас Путину", - сказал Зеленский.

Резюмируя он добавил, что человеческое измерение в этих переговорах есть только тогда, когда у россиян есть мандат на решение, и в таком случае можно договариваться об обменах.

"Этот гуманитарный трек очень важен. Но так, чтобы вдруг команды сели и поговорили как люди... Россияне же убийцы для нас. Как мы можем говорить просто как люди?", - подытожил глава государства.