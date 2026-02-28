"Просто есемески": Зеленський різко пройшовся по переговорниках РФ

Зеленський наголосив, що для того, щоб у переговорах звучали думки простих людей - потрібно, щоб на перемовинах були люди.

Що стосується тристоронніх зустрічей України, США та РФ - перебувають представники держав та інтересів. Однак у випадку Росії є нюанс, який призводить виключно до заочного діалогу з главою Кремля Володимиром, а не вирішенню питань на місці.

"В російському випадку багато з них - це просто есемески. Повідомлення від Росії, які потім працюють на прийом - приймають інформацію і її відправляють. Такі собі сучасні живі листи від Путіна нам і потім від нас Путіну", - сказав Зеленський.

Резюмуючи він додав, що людський вимір у цих переговорах є лише лише тоді, коли в росіян є мандат на рішення, і в такому випадку можна домовлятися про обміни.

"Цей гуманітарний трек дуже важливий. Але так, щоб раптом команди сіли і поговорили як люди… Росіяни ж убивці для нас. Як ми можемо говорити просто як люди?", - підсумував глава держави.