"Просто эсэмэски": Зеленский резко прошелся по переговорщикам РФ

Суббота 28 февраля 2026 19:44
UA EN RU
"Просто эсэмэски": Зеленский резко прошелся по переговорщикам РФ Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на мирных переговорах многие с российской стороны являются просто "эсэмэсками". Это приводит к тому, что на встречах просто происходит "обмен живыми письмами".

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал в интервью для ZDF.

Читайте также: Рубио предупредил о "небезграничном" терпении Трампа относительно мирного урегулирования в Украине

Зеленский отметил, что для того, чтобы в переговорах звучали мнения простых людей - нужно, чтобы на переговорах были люди.

Что касается трехсторонних встреч Украины, США и РФ - находятся представители государств и интересов. Однако в случае России есть нюанс, который приводит исключительно к заочному диалогу с главой Кремля Владимиром, а не решению вопросов на месте.

"В российском случае многие из них - это просто эсэмэски. Сообщения от России, которые потом работают на прием - принимают информацию и ее отправляют. Такие себе современные живые письма от Путина нам и потом от нас Путину", - сказал Зеленский.

Резюмируя он добавил, что человеческое измерение в этих переговорах есть только тогда, когда у россиян есть мандат на решение, и в таком случае можно договариваться об обменах.

"Этот гуманитарный трек очень важен. Но так, чтобы вдруг команды сели и поговорили как люди... Россияне же убийцы для нас. Как мы можем говорить просто как люди?", - подытожил глава государства.

Мирные переговоры и сроки завершения войны

Напомним, что с начала этого года между Украиной, США и Россией состоялось уже три раунда прямых мирных переговоров.

Ряд вопросов, в частности, прекращение огня и контроль за этим, имеют успех. Однако территориальный вопрос по Донбассу так и не решен.

Четвертый раунд переговоров ожидается 4-5 марта и, по данным Bloomberg, эта встреча может стать решающей для подписания мирного соглашения.

Источники рассказали, что Россия готова подписать меморандум о мире, если Украина согласится вывести войска с Донбасса. В таком случае, будет готовиться встреча лидеров трех стран для подтверждения соглашения и начала взаимного отвода войск.

В обмен на это Россия якобы готова вывести свою армию из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем сроки завершения войны подходят к концу. Ранее Reuters утверждало, что США и Украина обсудили возможность заключения мирного соглашения с РФ уже в марте месяце, который наступит завтра.

Также на днях между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Издание Axios утверждает, что Трамп выразил желание закончить войну уже через месяц - то есть, до конца марта.

