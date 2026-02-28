"Просто есемески": Зеленський різко пройшовся по переговорниках РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на мирних переговорах багато хто з російської сторони є просто "есемесками". Це призводить до того, що на зустрічах просто відбувається "обмін живими листами".
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав в інтерв'ю для ZDF.
Читайте також: Рубіо попередив про "небезмежне" терпіння Трампа щодо мирного врегулювання в Україні
Зеленський наголосив, що для того, щоб у переговорах звучали думки простих людей - потрібно, щоб на перемовинах були люди.
Що стосується тристоронніх зустрічей України, США та РФ - перебувають представники держав та інтересів. Однак у випадку Росії є нюанс, який призводить виключно до заочного діалогу з главою Кремля Володимиром, а не вирішенню питань на місці.
"В російському випадку багато з них - це просто есемески. Повідомлення від Росії, які потім працюють на прийом - приймають інформацію і її відправляють. Такі собі сучасні живі листи від Путіна нам і потім від нас Путіну", - сказав Зеленський.
Резюмуючи він додав, що людський вимір у цих переговорах є лише лише тоді, коли в росіян є мандат на рішення, і в такому випадку можна домовлятися про обміни.
"Цей гуманітарний трек дуже важливий. Але так, щоб раптом команди сіли і поговорили як люди… Росіяни ж убивці для нас. Як ми можемо говорити просто як люди?", - підсумував глава держави.
Мирні переговори та терміни завершення війни
Нагадаємо, що з початку цього року між Україною, США та Росією відбулося вже три раунди прямих мирних переговорів.
Низка питань, зокрема, припинення вогню та контроль за цим, мають успіх. Однак територіальне питання щодо Донбасу так і не вирішено.
Четвертий раунд переговорів очікується 4-5 березня і, за даними Bloomberg, ця зустріч може стати вирішальною для підписання мирної угоди.
Джерела розповіли, що Росія готова підписати меморандум про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з Донбасу. У такому випадку, буде готуватися зустріч лідерів трьох країн для підтвердження угоди і початку взаємного відведення військ.
В обмін на це Росія нібито готова вивести свою армію з Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей.
Тим часом терміни завершення війни добігають кінця. Раніше Reuters стверджувало, що США і Україна обговорили можливість укладення мирної угоди з РФ вже в березні місяці, який настане завтра.
Також днями між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. Видання Axios стверджує, що Трамп висловив бажання закінчити війну вже за місяць - тобто, до кінця березня.