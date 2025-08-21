Разрушения и пожары: появились кадры последствий комбинированной атаки на Львов

Фото: спасатели показали кадры после ударов по Львову (t.me/dsns_telegram)

Сегодня под утро, 21 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку по Львову. Удары зафиксированы сразу в нескольких районах города на разных локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.