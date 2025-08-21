ua en ru
Разрушения и пожары: появились кадры последствий комбинированной атаки на Львов

Львов, Четверг 21 августа 2025 08:55
UA EN RU
Разрушения и пожары: появились кадры последствий комбинированной атаки на Львов Фото: спасатели показали кадры после ударов по Львову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня под утро, 21 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку по Львову. Удары зафиксированы сразу в нескольких районах города на разных локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как проинформировали спасатели, попадания зафиксированы в нескольких районах города сразу на нескольких локациях. Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства.

"К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Предварительно известно о двух пострадавших", - отметили в ГСЧС.

На местах ударов продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы.

В ГСЧС также показали кадры последствий массированной атаки по Львову.

Фото: спасатели показали кадры после ударов по Львову (t.me/dsns_telegram)

Атака на Львов 21 августа

Напомним, сегодня ночью и утром во время воздушной тревоги были слышны взрывы во Львове.

Российские военные осуществили массированную атаку Украины "Шахедами" и ракетами. В результате обстрела погиб один человек, трое получили травмы. Также повреждены десятки домов.

Больше о массированном комбинированном ударе РФ 21 августа, - читайте в материале РБК-Украина.

