Домашнее мороженое за 5 минут, которое в 100 раз лучше магазинного
Нет более желанного лакомства летом, чем пара шариков вкусного мороженого. Такой десерт можно легко приготовить дома из минимума ингредиентов за несколько минут.
Как за 5 минут приготовить мороженое, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Вкусно и красиво дома".
Фруктовое мороженое
Ингредиенты
- 400 гр замороженных ягод или фруктов
- 1 банан (200 грамм)
- 150 гр сгущенного молока
Как приготовить мороженое
Возьмите замороженные ягоды или фрукты, если у вас свежие, то предварительно надо их положить в морозилку. Поместите ягоды в чашу блендера и добавьте туда же 150 мл сгущенного молока. Желательно, чтобы это молоко было хорошего качества.
Взбейте все до однородной массы. У вас должна получиться жидкая консистенция и однородная.
Такая должна быть масса в блендере (Кадр из видео)
Разлейте мороженое в формы и заморозьте. Если нет специальных форм, можно просто налить в пластиковый контейнер.
Через 3-4 часа в морозилке вы получите самое вкусное мороженое!
Шоколадное мороженое
Ингредиенты
- 400 гр бананов
- 2 ст. л какао
- 100 гр сгущенного молока
Как приготовить шоколадное мороженое
Очистите бананы от кожуры и нарежьте на кусочки. Отправьте в морозильник примерно на час, они должны немного подмерзнуть. После того, как они застыли, положите их в чашу блендера и добавьте 100 мл сгущенного молока, затем добавьте две ложки какао.
Добавьте какао к массе (Кадр из видео)
Взбейте все ингредиенты до однородности, это займет 2 минуты. Перелейте массу в формочки или контейнер и поставьте в морозильник. Через 3 часа в морозилке мороженое будет готово!
