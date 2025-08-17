ua en ru
Домашнее мороженое за 7 минут. Тот самый Пломбир из детства

Воскресенье 17 августа 2025 09:45
Домашнее мороженое за 7 минут. Тот самый Пломбир из детства Как приготовить мороженое Пломбир (Кадр из видео)
Автор: Людмила Жукова

Домашнее сливочное мороженое - вкусный прохладный десерт, который вы с легкостью приготовите дома. Всего 3 ингредиента и вы больше не захотите покупать мороженое в магазине.

Рецептом приготовления делится РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Українське вариво".

Вам понадобится

  • 500 мл сливок 33% жирности
  • 200 мл сгущенного молока
  • 10 г ванильного сахара

Пошаговый рецепт приготовления

В миску вылейте все сливки и добавьте ванильный сахар. Миксером взбивайте сливки на малой скорости примерно 2-3 минуты, затем на средней скорости довольно долго - примерно 5-7 минут.

Сливки у вас должны загустеть. Когда достигнута правильная консистенция, тоненькой струйкой влейте сгущенное молоко.

Домашнее мороженое за 7 минут. Тот самый Пломбир из детстваВлейте сгущенное молоко (Кадр из видео)

Взбивайте, а затем перемешайте смесь до однородности. Перелейте смесь в емкость и отправьте в морозилку на 5-6 часов.

После этого ваше мороженое готово! Сформируйте шарики специальной ложкой, подавайте и наслаждайтесь.

