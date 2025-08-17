Домашнее мороженое за 7 минут. Тот самый Пломбир из детства
Домашнее сливочное мороженое - вкусный прохладный десерт, который вы с легкостью приготовите дома. Всего 3 ингредиента и вы больше не захотите покупать мороженое в магазине.
Рецептом приготовления делится РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Українське вариво".
Вам понадобится
- 500 мл сливок 33% жирности
- 200 мл сгущенного молока
- 10 г ванильного сахара
Пошаговый рецепт приготовления
В миску вылейте все сливки и добавьте ванильный сахар. Миксером взбивайте сливки на малой скорости примерно 2-3 минуты, затем на средней скорости довольно долго - примерно 5-7 минут.
Сливки у вас должны загустеть. Когда достигнута правильная консистенция, тоненькой струйкой влейте сгущенное молоко.
Влейте сгущенное молоко (Кадр из видео)
Взбивайте, а затем перемешайте смесь до однородности. Перелейте смесь в емкость и отправьте в морозилку на 5-6 часов.
После этого ваше мороженое готово! Сформируйте шарики специальной ложкой, подавайте и наслаждайтесь.
