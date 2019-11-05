Прорив труби на Шота Руставелі: проблем із водопостачанням не буде

Фото: місце прориву труби (facebook.com/sergey.ristenko)

Найближчі будинки будуть переключені на найближчі магістралі

"Київтеплоенерго" повідомили, що проблем з постачанням послуг за прориву труби на вулиці Шота Руставелі не буде. Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

Повідомляється, що комунальники здійснюють перепідключення найближчих будинків на інші магістралі, що дозволить уникнути перебоїв у водопостачанні.

Також в "Київтеплоенерго" відзначили, що утворилися провали безпосередньо на автодорожньому полотні в двох місцях, розміром 3х3 м кожна.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва, проблеми виникли у зв'язку зі зношеністю трубопроводу.

"Враховуючи серйозну зношеність більшості трубопроводів, місту необхідна подальша їх заміна. Ми продовжимо цю масштабну роботу", - повідомив Пантелєєв.

Нагадаємо, прорив труби стався 5 листопада близько 16:40 в центрі Києва. В результаті прориву стався провал покриття проїзної частини, з-за чого перекрили проїзд транспорту з вулиці Басейна на вулиці Еспланадна.

Також повідомлялося, що із-за аварії трубопроводу у Києві змінили маршрути тролейбусів № 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів №69.