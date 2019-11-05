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Прорив труби в центрі Києва: проїзд транспорту обмежили

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 17:56
Прорив труби в центрі Києва: проїзд транспорту обмежили
Фото: місце прориву труби (facebook.com/sergey.ristenko)

В результаті прориву труби стався провал покриття проїзної частини

В Києві через прорив труби з гарячою водою у центрі міста тимчасово обмежили заїзд транспорту з вулиці Басейна на вулиці Еспланадна. Про це повідомляє пресс-служба Патрульної поліції Києва.

Повідомляється, що руху на вказаній ділянці дороги тимчасово перекрито через провал покриття проїзної частини.

"Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на вулиці Еспланадній. Заїзд на неї з вулиці Басейної тимчасово перекрито через аварію на тепломережі, який викликав провал покриття проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, у центрі Києва на вулиці Шота Руставелі стався прорив труби з гарячою водою. В результаті прориву на дорозі утворилася яма, куди провалився автомобіль.

Через аварію трубопроводу змінили маршрути тролейбусів та автобусів. Зокрема, зміни були внесені у маршрути тролейбусів № 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів №69.

Також повідомлялося, що до ліквідації прориву труби не залучалися співробітники ДСНС. На місці події працюють аварійні комунальні служби.

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