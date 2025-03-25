Без регистрации - без прав: какие услуги не предоставят человеку, у которого нет прописки

Украинцы, а также иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия к новому месту пребывания зарегистрировать его.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, в предоставлении каких услуг откажут людям, не имеющим прописки.

Что нужно знать о прописке

Один человек может иметь только одно задекларированное или зарегистрированное место жительства. Декларирование осуществляется через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) путем подачи электронной декларации. Это возможно, если человек является владельцем или совладельцем жилья.

Если жилье принадлежит другому лицу, нужно его согласие на декларирование места жительства.

"Регистрация места жительства происходит лично через орган регистрации (в частности, через ЦПАУ). Для этого подается бумажное заявление и документы, подтверждающие право на проживание по указанному адресу", - говорит юрист.

За декларирование, регистрацию или снятие с регистрации места жительства нужно оплатить административный сбор. Его размер зависит от сроков обращения:

1,5% прожиточного минимума - при обращении вовремя;

2,5% прожиточного минимума - при обращении с опозданием;

1,5% прожиточного минимума - за снятие с регистрации или смену места жительства.

Нарушение правил регистрации или декларирования может привести к административной ответственности - предупреждению или штрафу от 17 до 51 грн (ст. 197 КУоАП).

Какие услуги не доступны украинцам без прописки

Регистрация места жительства является юридическим подтверждением факта проживания лица по определенному адресу. Отсутствие прописки может существенно усложнить или вообще сделать невозможными выполнение определенных нотариальных действий: