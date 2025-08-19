Прописка в чужой квартире: можно ли зарегистрироваться без согласия собственника

В Украине действуют два механизма определения адреса проживания - декларирование и регистрация. Они регулируются Законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства".

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко , можно ли получить прописку в жилье без согласия владельца жилья.

"Если человек не является собственником или нанимателем жилья и не имеет законных оснований для проживания, задекларировать или зарегистрировать адрес без согласия собственника невозможно", - говорит Булименко.

Зато регистрация осуществляется офлайн - путем подачи заявления в бумажной форме в органы местного самоуправления.

Эксперт объясняет, что декларирование происходит онлайн - через портал "Дія". Человек подает электронную декларацию, а информация автоматически попадает в реестр территориальной громады.

