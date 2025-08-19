Прописка в чужой квартире: можно ли зарегистрироваться без согласия собственника
В Украине действуют два механизма определения адреса проживания - декларирование и регистрация. Они регулируются Законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства".
РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, можно ли получить прописку в жилье без согласия владельца жилья.
Какие различия между декларированием и регистрацией
Эксперт объясняет, что декларирование происходит онлайн - через портал "Дія". Человек подает электронную декларацию, а информация автоматически попадает в реестр территориальной громады.
Зато регистрация осуществляется офлайн - путем подачи заявления в бумажной форме в органы местного самоуправления.
Условия декларирования
- жилье должно быть внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- если лицо не является владельцем, в декларации указываются данные владельца (совладельцев);
- требуется согласие собственника, которое подается в электронной форме через портал "Дія".
Условия регистрации
- вместе с заявлением в бумажной форме подаются документы, подтверждающие право проживания:
- право собственности,
- решение суда,
- договор аренды или найма,
- другие документы, определенные Кабмином;
- при отсутствии таких документов требуется письменное согласие владельца или совладельцев.
Главный нюанс
"Если человек не является собственником или нанимателем жилья и не имеет законных оснований для проживания, задекларировать или зарегистрировать адрес без согласия собственника невозможно", - говорит Булименко.
