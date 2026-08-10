В РФ атакован Нижнекамский НПЗ в Татарстане: появились кадры

Утром 10 августа в российском Татарстане раздались взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников, в частности в Нижнекамске, а паблики написали об атаке на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По предварительным данным, жители города слышали взрывы и сообщали о пролете дронов. Вскоре в пабилках начали появляться кадры.

Нижнекамск является одним из главных центров нефтепереработки России. Там расположены два крупных нефтеперерабатывающих завода – "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК". Предприятия специализируются по переработке нефти и газового конденсата.

Эти предприятия уже не раз становились целями атак беспилотников и принадлежат к ключевым объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Ранее промышленные объекты Нижнекамска также становились целями атак дронов.

В частности, утром 31 июля местные жители сообщили о более чем 30 взрывах в Нижнекамске. После этого на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий было видно сильное горение факела.