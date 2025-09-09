ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия придумала фейк о "языковых патрулях" в украинских школах, - ЦПД

Вторник 09 сентября 2025 16:10
UA EN RU
Россия придумала фейк о "языковых патрулях" в украинских школах, - ЦПД Фото: враг манипулирует дезинформацией о так называемых притеснениях русскоязычных (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Страна-агрессор распространила дезинформацию в сети о так называемых "языковых патрулях" в украинских школах, которые запрещают детям разговаривать на русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Для усиления вымышленной истории о наказании за русский язык распространители фейков добавили фото, на котором изображен ребенок на стуле.

На фото школьница сидит спиной к классу, а на ее стуле имитирована табличка с надписью "разговаривает на русском".

Этот снимок подается россиянами как "доказательство" существования так называемых "языковых патрулей" в украинских школах.

Россия придумала фейк о &quot;языковых патрулях&quot; в украинских школах, - ЦПД

В ЦПД отмечают: подобного явления не существует, а фото имеет признаки фальсификации.

"Это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычных в Украине", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней вражды.

Напомним, Россия не ограничивается фейками о языке, но и манипулирует на теме войны. Например, недавно россияне распространили в сети дезинформацию о 1,7 млн погибших военных ВСУ.

Также накануне сообщалось, что российские пропагандистские медиа распространяют ложную информацию о якобы массовом выезде украинских мужчин за границу после принятия постановления правительства о разрешении на выезд для возрастной группы 18-22 лет.

Еще РБК-Украина сообщало, что Россия возобновила вбросы в сети о "черной трансплантологии" и "украинских почвах для ГМО".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Школа Фейки
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины