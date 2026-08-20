Прокурор назвал всех фигурантов в новых пленках НАБУ и просит арест Микитася с залогом

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) раскрыл имена всех фигурантов, зафиксированных в делах "Форест Гамп" и "Фемида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию меры пресечения экснардепу Максиму Микитасю.

В делах упоминаются следующие фигуранты:

Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса Президента

Виктор Дубовик, гендиректор Директората по правовой политике Офиса Президента

Елена Ференс, заместитель министра юстиции

Максим Микитась, бывший народный депутат

Вадим Столар, действующий народный депутат

Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета

Николай Гладищенко, бывший глава правления государственного "Сенс Банк"

Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"

Людмила Снигур, начальница департамента государственного "Сенс Банк"

Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метрострой")

Никита Тарковский (связан с Микитасем)

Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис")

Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент")

Это подозрение Максиму Микитасю от НАБУ и САП стало уже пятым - три дела, по которым ему уже объявляли подозрение, уже слушаются в ВАКС. Новое дело касается сбора средств на залог для эксминистра Германа Галущенко.

Что известно об операции "Форест Гамп"

Напомним, утром 19 августа НАБУ и САП заявили о проведении совместной спецоперации по разоблачению преступной организации.

По данным правоохранителей, группу возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины, а в ее состав также входили чиновники Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что речь идет о заместителе руководителя ОП Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.