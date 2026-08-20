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Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ та просить арешт Микитася із заставою

16:38 20.08.2026 Чт
2 хв
Для колишнього нардепа ця підозра стала вже п'ятою
aimg Валерій Ульяненко
Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ та просить арешт Микитася із заставою Фото: Максим Микитась (stroyobzor.ua)
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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) розкрив імена всіх фігурантів, які зафіксовані у справах "Форест Гамп" та "Феміда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю.

У справах згадуються наступні фігуранти:

  • Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента
  • Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента
  • Олена Ференс, заступниця міністра юстиції
  • Максим Микитась, колишній народний депутат
  • Вадим Столар, чинний народний депутат
  • Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради
  • Микола Гладищенко, колишній голова правління державного "Сенс Банк"
  • Олег Ступак, колишній голова правління державного "Сенс Банк"
  • Людмила Снігур, начальниця департаменту державного "Сенс Банк"
  • Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд")
  • Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем)
  • Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс")
  • Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент")

Ця підозра Максиму Микитасю від НАБУ і САП стала вже п'ятою - три справи, у яких йому вже оголошували підозру, вже слухаються у ВАКС. Нова справа стосується збору коштів на заставу для ексміністра Германа Галущенка.

Що відомо про операція "Форест Гамп"

Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП заявили про проведення спільної спецоперації з викриття злочинної організації.

За даними правоохоронців, групу очолювали чинний та колишній народні депутати України, а до її складу також входили високопосадовці Офісу президента.

Згодом стало відомо, що йдеться про заступницю керівника ОП Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Того ж дня стало відомо про звільнення Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.

РБК-Україна також повідомило всі важливі подробиці спецоперації НАБУ та САП під назвою "Форест Гамп".

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