Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ та просить арешт Микитася із заставою

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) розкрив імена всіх фігурантів, які зафіксовані у справах "Форест Гамп" та "Феміда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю.

У справах згадуються наступні фігуранти:

Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента

Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції

Максим Микитась, колишній народний депутат

Вадим Столар, чинний народний депутат

Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного "Сенс Банк"

Олег Ступак, колишній голова правління державного "Сенс Банк"

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного "Сенс Банк"

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд")

Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем)

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс")

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент")

Ця підозра Максиму Микитасю від НАБУ і САП стала вже п'ятою - три справи, у яких йому вже оголошували підозру, вже слухаються у ВАКС. Нова справа стосується збору коштів на заставу для ексміністра Германа Галущенка.

Що відомо про операція "Форест Гамп"

Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП заявили про проведення спільної спецоперації з викриття злочинної організації.

За даними правоохоронців, групу очолювали чинний та колишній народні депутати України, а до її складу також входили високопосадовці Офісу президента.

Згодом стало відомо, що йдеться про заступницю керівника ОП Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.