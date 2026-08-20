Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ та просить арешт Микитася із заставою
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) розкрив імена всіх фігурантів, які зафіксовані у справах "Форест Гамп" та "Феміда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю.
У справах згадуються наступні фігуранти:
- Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента
- Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента
- Олена Ференс, заступниця міністра юстиції
- Максим Микитась, колишній народний депутат
- Вадим Столар, чинний народний депутат
- Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради
- Микола Гладищенко, колишній голова правління державного "Сенс Банк"
- Олег Ступак, колишній голова правління державного "Сенс Банк"
- Людмила Снігур, начальниця департаменту державного "Сенс Банк"
- Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд")
- Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем)
- Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс")
- Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент")
Ця підозра Максиму Микитасю від НАБУ і САП стала вже п'ятою - три справи, у яких йому вже оголошували підозру, вже слухаються у ВАКС. Нова справа стосується збору коштів на заставу для ексміністра Германа Галущенка.
Що відомо про операція "Форест Гамп"
Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП заявили про проведення спільної спецоперації з викриття злочинної організації.
За даними правоохоронців, групу очолювали чинний та колишній народні депутати України, а до її складу також входили високопосадовці Офісу президента.
Згодом стало відомо, що йдеться про заступницю керівника ОП Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.
Того ж дня стало відомо про звільнення Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.
РБК-Україна також повідомило всі важливі подробиці спецоперації НАБУ та САП під назвою "Форест Гамп".