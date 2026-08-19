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НАБУ и САП объявили спецоперацию: в деле фигурируют нардепы и чиновники ОП

09:01 19.08.2026 Ср
1 мин
Что известно на данный момент?
aimg Юлия Капитонова
НАБУ и САП объявили спецоперацию: в деле фигурируют нардепы и чиновники ОП Фото: Новая спецоперация НАБУ и САП уже началась (Виталий Носач, РБК-Украина)
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19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что начали специальну операцию по разоблачению преступной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост НАБУ.

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц", - сказано в официальном заявлении.

Другие подробности пока не раскрываются.

Национальное антикоррупционное бюро Украины добавило, что они будут обнародованы впоследствии.

Напомним, ранее руководитель САП рассказал, что коррупция в Украине не уменьшается, а "топовая" даже растет.

Также недавно Александр Клименко назвал единственный способ побороть коррупцию в оборонке.

Кстати, 10 августа стало известно, что экс-главе ОПУ Андрею Ермаку изменили меру пресечения.

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