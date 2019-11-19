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Прокуратура назвала причину пожежі на території військової частини у Львівській області

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Розглядається версія проблеми з електропостачанням

Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли подробиці пожежі. Так, повідомлення про займання надійшло о 05:03. Пожежа виникла в адміністративній будівлі розміром 40х12 м. До місця події виїхали з двох частин у найближчих містах і з двох постів в довколишніх селах. Будівлю знищено вогнем.

В результаті пожежі загинув один військовослужбовець, ще один отримав опіки і поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що на одному зі складів зберігання речей у військовій частині у Вінницькій області сталася пожежа. Держбюро розслідувань почало розслідування цього інциденту.

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