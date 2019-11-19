Прокуратура назвала причину пожара на территории воинской части во Львовской области

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности пожара. Так, сообщение о возгорании поступило в 05:03. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м. К месту события выехали из двух частей в ближайших городах и с двух постов в близлежащих селах. Здание было уничтожено огнем.

В результате пожара погиб один военнослужащий, еще один получил ожоги и ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что на одном из складов хранения вещей в воинской части в Винницкой области произошел пожар. Госбюро расследований начало расследование этого инцидента.