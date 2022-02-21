ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Realme презентує найшвидшу зарядку для смартфонів

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 16:32
Realme презентує найшвидшу зарядку для смартфонів Фото: Realme презентує найшвидшу зарядку для смартфонів (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Realme готується випустити найпотужніший зарядний пристрій для власних смартфонів. Представить його вже 28 лютого на MWC 2022.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Realme.

Очікується, що 28 лютого компанія також представить і Realme GT2 Pro для міжнародних ринків.

Як і попередні зарядні пристрої, цей так само пофарбований в білий колір.

Серед відомих характеристик:

  • максимальна вихідна потужність - 200 Вт (20 В і 10 а);
  • Підтримка USB Power Delivery, яка обмежена 45 Вт (5 В і 3 А, 20 В і 2,25 А).

Торік Xiaomi вже представила адаптер, який може зарядити акумулятор місткістю 4000 мА*год за 8 хвилин, проте він так і не надійшов у продаж.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз може затвердити єдиний порт для гаджетів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць