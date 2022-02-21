Realme презентує найшвидшу зарядку для смартфонів
Фото: Realme презентує найшвидшу зарядку для смартфонів (flickr.com)
Компанія Realme готується випустити найпотужніший зарядний пристрій для власних смартфонів. Представить його вже 28 лютого на MWC 2022.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Realme.
Очікується, що 28 лютого компанія також представить і Realme GT2 Pro для міжнародних ринків.
Як і попередні зарядні пристрої, цей так само пофарбований в білий колір.
Серед відомих характеристик:
- максимальна вихідна потужність - 200 Вт (20 В і 10 а);
- Підтримка USB Power Delivery, яка обмежена 45 Вт (5 В і 3 А, 20 В і 2,25 А).
Торік Xiaomi вже представила адаптер, який може зарядити акумулятор місткістю 4000 мА*год за 8 хвилин, проте він так і не надійшов у продаж.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз може затвердити єдиний порт для гаджетів.