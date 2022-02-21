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Хакер обрушив курс Bitcoin після крадіжки NFT-зображень

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Понеділок 21 лютого 2022 13:37
Хакер обрушив курс Bitcoin після крадіжки NFT-зображень Фото: хакер обрушив курс Bitcoin після крадіжки NFT-зображень (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Торговий майданчик OpenSea повідомив про хакерську атаку, внаслідок якої було вкрадено 254 дорогих товарів. Ця заява відбилася на курсі біткоїну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OpenSea.

Як повідомляє Forbes, жертвами хакера стали 32 людини. Тим часом OpenSea спростовує факт злому майданчика і зазначає, що крадіжка була проведена за допомогою фішингових листів, нібито жертви самі підписали смарт-контракт.

Частину токенів вдалося повернути. Втім, решту хакер встиг продати за 1,7 млн доларів.

Більш того, на тлі шуму вартість Bitcoin обрушилася до 38 014 доларів, а курс Ethereum - впав до 2602 доларів.

"Ми активно розслідуємо чутки про експлойт, пов'язаний зі смарт-контрактами OpenSea. Схоже, що це фішингова атака, що виходить зі стороннього ресурсу. Не переходьте за посиланнями поза opensea.io", - пише OpenSea.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці недавньої кібератаки на Україну.

Тим часом Розробник iOS-джейлбрейка знайшов спосіб створювати нескінченну кількість кріптовалюти. Після цього його винагородили 2 мільйонами доларів.

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