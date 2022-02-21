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Китай оштрафував Xiaomi через брехню

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Понеділок 21 лютого 2022 17:54
Китай оштрафував Xiaomi через брехню Фото: Китай оштрафував Xiaomi через брехню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пекінське бюро з нагляду за ринком оштрафувало компанію Xiaomi на 12,6 тисячі доларів. Все через недостовірні характеристики на рекламній сторінці Mi Band 5 NFC.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

На рекламній сторінці компанії стверджується, що Mi Band 5 NFC підтримує функцію "24-годинного моніторингу сну". Виявилося, що технологія складається з двох частин:

  • запису нічного сну;
  • запису епізодичного сну.

Втім, якщо ваш нічний сон становить менш як годину - годинник не буде записувати його.

Те ж саме стосується й епізодичного сну. Якщо вдень ви поспите менше ніж 20 хвилин - Mi Band 5 NFC не фіксуватиме його.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Xiaomi може представити Xiaomi 12 Ultra вже цього літа.

Також видання розповідало про те, які смартфони китайської компанії можуть отримати оновлення до Android 13.

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