Китай оштрафував Xiaomi через брехню
Пекінське бюро з нагляду за ринком оштрафувало компанію Xiaomi на 12,6 тисячі доларів. Все через недостовірні характеристики на рекламній сторінці Mi Band 5 NFC.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.
На рекламній сторінці компанії стверджується, що Mi Band 5 NFC підтримує функцію "24-годинного моніторингу сну". Виявилося, що технологія складається з двох частин:
- запису нічного сну;
- запису епізодичного сну.
Втім, якщо ваш нічний сон становить менш як годину - годинник не буде записувати його.
Те ж саме стосується й епізодичного сну. Якщо вдень ви поспите менше ніж 20 хвилин - Mi Band 5 NFC не фіксуватиме його.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Xiaomi може представити Xiaomi 12 Ultra вже цього літа.
Також видання розповідало про те, які смартфони китайської компанії можуть отримати оновлення до Android 13.