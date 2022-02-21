Apple почала пробне виробництво iPhone 14
Компанія Apple почала пробне виробництво ще неанонсованої моделі iPhone 14. Заводи повинні оцінити якість своєї роботи перед початком серійного виробництва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на IThome.
Luxshare Precision поки що не отримала замовлення на пробне і масове виробництво від Apple, проте планує виправити це протягом нинішнього року. Водночас, основним виробником залишається компанія Foxconn.
Під час пробного виробництва заводи зобов'язані підготувати список матеріалів, компонентів і деталей для поліпшення процесу. Також мова йде і про встановлення контролю якості.
Після збору даних, завод виправляє відхилення й оцінює продуктивний процес.
Вже після цього, Apple починає масове виробництво пристрою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в 2022 році компанія планує презентувати більше 7 нових моделей комп'ютерів Mac.
Тим часом гарнітура змішаної реальності від Apple буде надавати унікальні функції лише за передплатою.