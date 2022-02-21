ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Телескоп NASA сфотографував злиття галактик

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 14:17
Телескоп NASA сфотографував злиття галактик Фото: телескоп NASA сфотографував злиття галактик (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), поділився черговим унікальним кадром. Цього разу він сфотографував злиття трьох галактик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Галактики IC 2431, злиття яких зафіксував Hubble, розташовані на відстані 681 млн світлових років від нашої планети в сузір'ї Рака.

Телескоп NASA сфотографував злиття галактик

Фото: телескоп NASA сфотографував злиття галактик (nasa.gov)

На фотографії можна побачити масу вихорів і пилу, які зливаються в одне ціле. Також телескоп зміг зафіксувати і суміш зореутворення, які були викликані взаємодією галактик.

"Густа хмара пилу закриває центр цього зображення, хоча світло від фонової галактики пронизує його зовнішні краї",- пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що космічний телескоп IXPE сфотографував залишки зірки після її вибуху. Також нещодавно Hubble зафіксував космічний "вир" у сузір'ї "Тукан".

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць