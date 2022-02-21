Космічний телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), поділився черговим унікальним кадром. Цього разу він сфотографував злиття трьох галактик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Галактики IC 2431, злиття яких зафіксував Hubble, розташовані на відстані 681 млн світлових років від нашої планети в сузір'ї Рака.

Фото: телескоп NASA сфотографував злиття галактик (nasa.gov)

На фотографії можна побачити масу вихорів і пилу, які зливаються в одне ціле. Також телескоп зміг зафіксувати і суміш зореутворення, які були викликані взаємодією галактик.

"Густа хмара пилу закриває центр цього зображення, хоча світло від фонової галактики пронизує його зовнішні краї",- пише пресслужба.