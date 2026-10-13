РФ ударила баллистикой по ТЭЦ-4 в Киеве, предупреждения от партнеров не было, - Зеленский
Вечером 13 октября Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву, основной целью стала ТЭЦ-4. Партнеры второй раз подряд не предупредили о пусках, и ракеты обнаружили только на подлете в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и Воздушные силы ВСУ.
Россия атаковала столицу около 22:40, количество и тип ракет уточняют. Главной мишенью стала ТЭЦ-4, один из основных энергообъектов Киева, и в нее попадание.
Поврежден также жилой дом: городской голова Виталий Кличко сообщал о "прилете" в 9-этажку в Деснянском районе. Спасатели тушат там пожар.
В Воздушных силах подчеркнули, что ситуация повторяет вчерашнюю: информации от партнеров о пусках с территории России снова не поступило. Причины устанавливаются, это подтвердил и советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. По словам Зеленского, украинская система обнаружила ракеты фактически уже на подлете в столицу.
"И это точно не справедливо, когда и энергетику они уничтожают, и даже предупреждений о запусках баллистики Украина не получает. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается", - заявил президент.
Зеленский напомнил, что Украина поддержала прекращение огня по энергетике. Однако, по его мнению, Россия не считает нужным придерживаться того, о чем говорил президент США, и снова делает мишенью электростанции и жизнь людей.
По данным украинской разведки, россияне готовят новые пуски баллистики. Воздушные силы также не исключают повторных атак и призывают быть бдительными. Зеленский заверил, что власти работают над тем, чтобы пополнить ПВО противоракетами.
Вечером 13 октября взрывы в столице прогремели одновременно с объявлением тревоги. Накануне ситуация была еще хуже: 12 октября около 22:30 россияне ударили по Киеву баллистикой и взрывы прогремели еще до того, как в городе включили сирены.
Обе атаки совпали с сообщениями о том, что США якобы угрожают Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по российским НПЗ. Предупреждение о пусках баллистики является частью этой развединформации. 13 октября президент США Дональд Трамп заверил, что обмен разведданными с Украиной не прекращался. В то же время в СМИ появилась информация, что отсутствие предупреждения о вчерашнем ударе американцы объяснили плохой погодой.