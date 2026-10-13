ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила баллистикой по ТЭЦ-4 в Киеве, предупреждения от партнеров не было, - Зеленский

23:25 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
РФ ударила баллистикой по ТЭЦ-4 в Киеве, предупреждения от партнеров не было, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вечером 13 октября Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву, основной целью стала ТЭЦ-4. Партнеры второй раз подряд не предупредили о пусках, и ракеты обнаружили только на подлете в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и Воздушные силы ВСУ.

Россия атаковала столицу около 22:40, количество и тип ракет уточняют. Главной мишенью стала ТЭЦ-4, один из основных энергообъектов Киева, и в нее попадание.

Поврежден также жилой дом: городской голова Виталий Кличко сообщал о "прилете" в 9-этажку в Деснянском районе. Спасатели тушат там пожар.

В Воздушных силах подчеркнули, что ситуация повторяет вчерашнюю: информации от партнеров о пусках с территории России снова не поступило. Причины устанавливаются, это подтвердил и советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. По словам Зеленского, украинская система обнаружила ракеты фактически уже на подлете в столицу.

"И это точно не справедливо, когда и энергетику они уничтожают, и даже предупреждений о запусках баллистики Украина не получает. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что Украина поддержала прекращение огня по энергетике. Однако, по его мнению, Россия не считает нужным придерживаться того, о чем говорил президент США, и снова делает мишенью электростанции и жизнь людей.

По данным украинской разведки, россияне готовят новые пуски баллистики. Воздушные силы также не исключают повторных атак и призывают быть бдительными. Зеленский заверил, что власти работают над тем, чтобы пополнить ПВО противоракетами.

Вечером 13 октября взрывы в столице прогремели одновременно с объявлением тревоги. Накануне ситуация была еще хуже: 12 октября около 22:30 россияне ударили по Киеву баллистикой и взрывы прогремели еще до того, как в городе включили сирены.

Обе атаки совпали с сообщениями о том, что США якобы угрожают Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по российским НПЗ. Предупреждение о пусках баллистики является частью этой развединформации. 13 октября президент США Дональд Трамп заверил, что обмен разведданными с Украиной не прекращался. В то же время в СМИ появилась информация, что отсутствие предупреждения о вчерашнем ударе американцы объяснили плохой погодой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Война в Украине Владимир Зеленский
Новости
Зеленский: каждый киевлянин видит, что город не подготовлен к зиме
Зеленский: каждый киевлянин видит, что город не подготовлен к зиме
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки