Що відбувається в Києві зараз. Ситуація в столиці на 3 березня: онлайн

21:53 У Києві оголошено повітряну тривогу.

20:50 "Київтеплоенерго" ліквідувало аварію на теплотрасі біля столичного вокзалу, яка сталася через обломки збитої ракети. У КМДА повідомили, що на даний момент усі споживачі з теплом та гарячою водою, а пошкодження було незначним.

18:00 У Києві оголошено повітряну тривогу.

15:17 У КМДА повідомляють про те, що сміттєвози у Києві працюють. Проте громадян просять викидати насамперед органіку:

викидайте в контейнери, насамперед, лише органіку та засоби гігієни;

поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати у приміщенні;

не викидайте відходи без пакетів або в розірваних пакетах – тому вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.

14:25 Нацполіція затримала у Києві чотирьох диверсантів з арсеналом зброї. Їх викрили, коли вони здійснювали фотографування на одній із станцій столичного метро.

"У їхньому автомобілі поліцейські виявили арсенал зброї, у тому числі РПГ-7 та заряд до неї, автомати Калашнікова зі спорядженими магазинами, гранати, саморобний вибуховий пристрій та тротилові шашки", - повідомляє поліція.

Ситуація в Києві на 3 березня

Кличко розповів про те, що ситуація в місті складна, але контрольована.

"Вночі в столиці прогриміло кілька вибухів. Це працювали системи ППО Збройних Сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає. Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики відновлять. Міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва", - заявив столичний мер.

Нагадаємо, що вчора ввечері ППО збила над Києвом ракету, уламки якої впали в районі Київського вокзалу і пошкодили теплотрасу. В результаті був поранений чоловік.

Станом на 3 березня у столиці України комендантська година діє з 20:00 до 07: 00.

Для руху транспорту відкрито північний та Дарницький Мости. Пересуватися по них можна з 08: 00 до 19: 00. По місту заборонено їздити по смузі громадського транспорту.

Влада просить громадян не залишати неправильно припарковані автомобілі біля вокзалу, де проводиться евакуація людей. Ті автомобілі, які заважають, будуть евакуйовані і передані на потреби української армії.

Робота громадського транспорту в Києві 3 марта

Метро

Червона лінія : від ст. " Шулявська "до ст."університет".

: від ст. " Шулявська "до ст."університет". Синя лінія : від ст." Героїв Дніпра "до ст."Теремки". Без зупинки на станціях:" Майдан Незалежності","Площа Льва Толстого".

: від ст." Героїв Дніпра "до ст."Теремки". Без зупинки на станціях:" Майдан Незалежності","Площа Льва Толстого". Зелена лінія : від ст." Сирець "до ст."Видубичі". Без зупинки на станціях:" Палац спорту"," Кловська","Золоті ворота".

: від ст." Сирець "до ст."Видубичі". Без зупинки на станціях:" Палац спорту"," Кловська","Золоті ворота". Також працює дільниця "Славутич" - "Червоний хутір".

Приблизний інтервал руху: 40 хвилин, а графік роботи може оперативно змінюватися при необхідності.

Крім того, станції метро продовжують працювати як укриття.

Автобусні маршрути зі змінами:

№21 - від вул. Милославської до вул. Каштанової

№73-вул. Милославській до вул. Каштанової

№101 - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка

№51 - через Дарницький міст

№55 - через Дарницький міст

№115 - через Дарницький міст

№114 - від Милославської до ж. м. Райдужний

№69 - від Палацу спорту до вул. Гната Юри

№90 - від вул. Туполєва до вул. Гната Юри

№22 - через Дарницький міст

№91 - через Дарницький міст

№118 – від політехнічного інституту-до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не проводиться.

Решта маршрутів працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

Організована робота тролейбусного маршруту від ст. г. "Васильківська" до вул. Смолича.

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

Трамвайні маршрути

Організована робота трамвайних маршрутів № № 2, 8К, 22к, 29К, 33а – за постійними схемами.

Організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське тред-Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.