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У Києві поліцейські затримали диверсантів з арсеналом зброї

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Київ, Четвер 03 березня 2022 13:51
У Києві поліцейські затримали диверсантів з арсеналом зброї Фото: У Києві затримали диверсантів (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поліція затримала диверсантів з великим арсеналом зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейські викрили чотирьох диверсантів на одній зі станцій метро, коли вони
здійснювали фотофіксацію.

В їхньому автомобілі поліцейські виявили арсенал зброї, зокрема РПГ-7 та заряд до нього, автомати Калашникова зі спорядженими магазинами, гранати, саморобний вибуховий пристрій та тротилові шашки.

Під час забезпечення громадської безпеки, працівники Департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління метрополітену виявили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід у станцію та прилеглу територію.

Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, в якому перебували спільники затриманих. Усіх диверсантів затримали.

Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобний вибуховий пристрій, тротилові шашки, військові ножі.

Окрім того, ДРГ мала із собою каністри із бензином, карти Києва та підроблені перепустки.

Групу передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, що російським диверсійно-розвідувальним групам почали видавати "українські" паспорти.

Також в МВС розповіли, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.

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