ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збройні сили збили 2 літаки ворога над Києвом

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 21:39
Збройні сили збили 2 літаки ворога над Києвом Фото: Знищений російський літак (facebook.com/kpszsu)
Автор: Антон Федорців

Збройні сили ліквідували два літаки російських окупантів у небі над столицею України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони у Facebook.

Над Києвом у понеділок ввечері силами сил протиповітряної оборони був збитий ворожий літак. Ще один літак РФ впав після повітряного бою в околицях міста.

"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", – заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

До слова, український Генштаб показав відео вдалої роботи зенітних ракетних військ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати